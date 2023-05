Ed Sheeran é inocentado em caso de plágio de música de Marvin Gaye

Ed Sheeran foi inocentado no julgamento de caso de plágio de música de Marvin Gaye. Segundo a imprensa internacional, o cantor não foi considerado responsável por copiar Let’s Get It On, um dos clássicos do artista. O veredicto do júri foi dado nesta quinta-feira (4).

Os herdeiros de Ed Townsend, co-compositor de Gaye, processaram Sheeran em 2017, sua gravadora Warner Music Group e sua editora musical Sony Music Publishing, alegando violação na participação de seus direitos autorais na canção de Gaye.

Os pleiteantes apontaram progressões de acordes e ritmos semelhantes nas duas canções. Antes do anúncio, em seu argumento final de defesa no tribunal federal de Manhattan, a advogada Ilene Farkas disse que “não havia um único fragmento de evidência” para contradizer o depoimento de Sheeran e de sua co-compositora Amy Wadge, que disseram aos jurados que escreveram Thinking Out Loud com base em suas próprias experiências e com inspiração musical no cantor Van Morrison.

“Eles criaram Thinking Out Loud de forma independente”, afirmou Farkas. Ele disse ao júri que esses eram “blocos de construção musicais básicos” dos quais ninguém é dono. Ela disse que uma testemunha especialista dos herdeiros tentou enganar o júri argumentando que as melodias das duas canções eram semelhantes.

“Você pode ouvir com seus próprios ouvidos como essas melodias soam quando tocadas”, disse Farkas. “Eles não são nem remotamente semelhantes.”

Gaye, falecido em 1984, colaborou com Townsend, que morreu em 2003, para escrever Let’s Get It On. A música liderou as paradas da Billboard em 1973. Thinking Out Loud alcançou a segunda posição na Billboard Hot 100 em 2015 .

Na última semana, Sheeran havia afirmado que deixaria a indústria se perdesse o caso. “Se isso acontecer, estou parando. Eu acho um verdadeiro insulto dedicar toda a minha vida sendo um artista e compositor e ter alguém diminuindo isso”.