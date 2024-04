Éden sai em defesa de Rui Costa: “Não deve e não teme. Retidão é marca da sua história”

Foto: Divulgação

Éden Valadares saiu em defesa do ministro chefe da Casa Civil, o ex-governador da Bahia, Rui Costa 04 de abril de 2024 | 07:33

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, saiu nesta quinta-feira, 04, em defesa do ministro chefe da Casa Civil, o ex-governador da Bahia, Rui Costa, sobre publicação referente a compra de respiradores durante a pandemia da Covid. Éden ressaltou que foi o então governador da Bahia que pediu investigação sobre irregularidades no contrato para aquisição dos aparelhos.

“O PT Bahia tem zero preocupação quanto ao que foi publicado sobre o ministro Rui Costa. Zero. Vereador, secretário, deputado, governador, por onde passou Rui deixou marca de integridade e seriedade com a coisa pública”, ressaltou o dirigente petista.

“Penso, inclusive, que há uma inversão de valores ao se dar mais espaço a quem confessadamente roubou dinheiro público, que é o caso da empresária, do que a quem denunciou o crime, o então governador. Mas, repare, é 0% de preocupação. Rui Costa não deve e não teme. Tanto que é ele que denuncia e manda investigar. Retidão é marca da sua história”, concluiu Éden.

