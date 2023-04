GSI divulga imagens do circuito de câmeras do Planalto durante atos do 8 de Janeiro

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República divulgou neste domingo, 23, as gravações das imagens capturadas pelo circuito de câmeras do Palácio do Planalto no dia 8 de Janeiro, em meio às invasões dos manifestantes que depredaram a sede do poder Executivo. Com a divulgação através de dois links na página do órgão, em seu site, usuários passaram a mencionar o ministro interino do órgão, Ricardo Cappelli, para que o comandante ficasse ciente das instabilidades que o portal do GSI apresentava. Perfis nas redes passaram a comentar que, devido ao “excesso de acessos”, os arquivos poderiam apresentar problemas. “Equipe em campo para resolver”, respondeu Cappelli a um seguidor.

