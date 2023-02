Rita Lee é internada em hospital de São Paulo

Recentemente, a cantora Rita Lee, de 75 anos, lutou contra um câncer no pulmão e teria dado entrada em um hospital nesta madrugada (24/2) 24/02/2023 11:45, atualizado 24/02/2023 11:51

Após lutar contra um câncer de pulmão, diagnosticado em 2021, Rita Lee, de 75 anos, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (24/2).

A informação foi dado em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira e, posteriormente, confirmada pelo Metrópoles. O estado de saúde da cantora, segundo as informações, seria “extremamente delicado”.

Vale lembrar que, em abril do ano passado, o filho de Rita Lee comemorou a cura do câncer de pulmão da mãe. “A cura da minha mãe me emocionou pra car*lho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita”, comemorou Beto Lee na época.

Rita Lee Jones de Carvalho, nascida em 1947, é uma cantora, atriz, compositora, ativista e escritora brasileira. Natural de São Paulo, Lee é considerada a rainha do rock brasileiroRui M. Leal / Colaborador/ Getty Images

De ascendência norte-americana e italiana, Rita Lee começou a carreira musical aos 19 anos no grupo Os Mutantes, onde conheceu o primeiro marido Arnaldo Baptista. No entanto, após o divórcio, Rita foi expulsa do grupo, em 1972, pelo ex-maridoDivulgação

Em 1973, fundou a banda Tutti Frutti com a amiga Lúcia Turnbull e, em 1976, começou um relacionamento com o guitarrista Roberto de Caralho, com quem está desde entãoReprodução/ Instagram

Com o fim do Tutti Frutti, em 1979, passou a cantar ao lado do marido. Juntos, conquistaram reconhecimento internacional, lançaram hits de sucesso, mas resolveram seguir carreira solo em 1990Reprodução

Durante a ditadura militar, Rita foi presa enquanto estava grávida do primeiro filho para servir como “exemplo para a juventude da época”. No entanto, não se calou. Lançou singles contra o período truculento brasileiro e se tornou referência musical com suas letras repletas de acidez e com reivindicações da independência femininaRui M. Leal / Colaborador/ Getty Images

Com mais de 55 milhões de discos vendidos, Rita iniciou a carreira no rock, passou pelo pop rock, MPB, bossa nova e se aventurou até mesmo na música eletrônica. Considerada uma das artistas mais influentes do Brasil, participou de importantes revoluções no mundo da música e da sociedadeInstagram/Reprodução

Entre os maiores singles de sucesso da cantora estão: Amor e Sexo, Agora Só Falta Você, Ovelha Negra, Desculpe o Auê, Erva Venenosa, Menino Bonito, Lança Perfume, Baila Comigo, Banho de Espuma, entre outrosReprodução/ Instagram

Com mais de 50 anos de carreira, cantou ao lado de grandes nomes da música brasileira, tais como: Elis Regina, Caetano Veloso e João Gilberto. Em 2001, ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa e, em 2008, foi eleita uma das maiores cantoras do país pela revista Rolling StoneDivulgação

Com Roberto de Carvalho, teve três filhos: Beto Lee, nascido em 1977, João, nascido em 1979, e Antônio, nascido em 1981Reprodução/Instagram

Em 2013, a cantora anunciou que se aposentaria dos palcos e se mudou para um sítio com o marido. Segundo ela, a intenção era “viver em paz e de forma anônima”Reprodução/ Instagram

Em 2016, no entanto, Rita decidiu lançar uma autobiografia. Na obra, denominada Rita Lee: Uma autobiografia, a cantora revelou ter sofrido violência sexual aos seis anos

Em 2021, a equipe de Rita Lee usou as redes sociais para noticiar aos fãs que a cantora iniciou tratamento contra um câncer no pulmão esquerdo. Segundo a nota, a roqueira descobriu a condição durante exames de rotina e está em tratamento desde entãoReprodução/ Instagram

Recentemente, Rita Lee postou no Instagram que ela está totalmente curada do câncer nos pulmões. Para comemorar, a cantora publicou na rede uma foto tirada pelo marido, Roberto de Carvalho, na chácara em que vivem, em São PauloReprodução

A última publicação de Rita Lee no instagram foi há cinco dias, quando a cantora publicou uma imagem das unhas pintadas para o Carnaval. “Em clima de folia”, legendou a estrela.

Mensagem de Ana Maria BragaAna Maria Braga mandou um recado a Rita Lee após se curar do câncer e fazer uma rara aparição no Instagram do marido, Roberto de Carvalho. A apresentadora comemorou a cura do câncer da amiga ao som da música Banho de Espuma, cantada no Mais Você da última semana por Louro Mané.

“Banho de Espuma, bom para abrir a manhã. Quero mandar um beijo daqueles bem carinhosos para a minha querida amiga Rita Lee! Hoje, o marido da Rita, Roberto de Carvalho, postou uma foto da amada cheio de coraçõezinhos. É a reaparição da Rita depois da cura do câncer, graças ao bom Deus. Ela estava com câncer no pulmão. Muito bom celebrar a vida”, declarou Ana Maria.

