Edney Silvestre revela planos profissionais após demissão da Globo

No mundo, muitos são os nomes que conciliam o jornalismo com a criação literária. Com Edney Silvestre não é diferente. Ele tinha menos de 30 anos quando, após ter os originais de um livro avaliado por um editor, ouviu que precisava encontrar seu lugar na literatura. O tempo passou, e Edney tornou-se um dos mais respeitados jornalistas do país. Aos 59 anos, estreou na literatura com E Se Eu Fechar os Olhos Agora.

A obra abocanhou de cara prêmios como o Jabuti e o São Paulo de Literatura, inspirou série de TV e foi traduzida para outros seis idiomas.

De lá para cá, vieram outros livros, nos quais ambienta suas tramas em épocas importantes da História do país. E o mesmo se dá com sua criação mais recente, Pequenas Vinganças, no qual as narrativas passam por períodos como a Guerra do Paraguai, a Era Vargas e o governo do agora ex-presidente Jair Bolsonaro.

A cada novo livro, ele mostra que encontrou seu lugar na literatura. Afastado da TV Globo, ele começa o ano disposto a encarar novos desafios, como ele conta nesta entrevista, por telefone, à New Mag. Sim, há outros lugares a serem conquistados. E disposição para tanto nunca lhe faltou.

