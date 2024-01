Eduardo Suplicy declara apoio à chapa Boulos-Marta em São Paulo

Deputado estadual diz esperar “administração caracterizada por forte participação popular”

O deputado estadual Eduardo Suplicy disse esperar uma campanha “entusiasta” para a participação da chapa nestas eleições municipais Sérgio Lima/Poder360 – 19.set.2023-19.set.2023

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) declarou apoio à chapa de sua ex-mulher Marta Suplicy (sem partido) e do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) para a Prefeitura de São Paulo. Ele participou de reunião do diretório do PT nesta 4ª feira (17.jan.2024).e

Inicialmente, Eduardo Suplicy foi contrário à escolha de Marta para ser a vice pelo PT e sugeriu prévias na legenda. Depois de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ex-prefeita de SP teria aceitado o convite para ser vice e deixou a Secretaria de Relações Internacionais da gestão de Ricardo Nunes (MDB).

Na sequência, Marta recebeu Boulos e o deputado Rui Falcão (PT-SP) em seu apartamento em São Paulo para discutir a aliança em 13 de janeiro. Na mesma data, Falcão descartou a possibilidade de prévias dentro do partido.

Ainda em 13 de janeiro, Eduardo Suplicy se reuniu com Guilherme Boulos, e expressou seu apoio à sua candidatura para a capital paulista. Em publicação nas redes sociais, o deputado estadual disse que haveria outras potenciais candidatas para vice no partido, mas que a decisão final caberia ao diretório municipal do PT.

O retorno de Marta ao PT foi aprovado pela Executiva da legenda na 3ª feira (16.jan) por 12 votos a favor, 1 contra e uma abstenção. Eduardo Suplicy participou do encontro em que formalizou o apoio à sua ex-mulher para compor a chapa de Guilherme Boulos. Ele disse ter falado com Marta para tomar uma decisão.

“Levei em consideração que o diretório promove prévias apenas para escolha de candidatos majoritários, que o PT de São Paulo aceitou fazer a coligação com o Psol, e ainda que escolheríamos uma mulher. E, como não há outras pré-candidatas, apoio a chapa Guilherme Boulos/Marta Suplicy, na expectativa de que venham a realizar uma entusiasta campanha e uma administração caracterizada por forte participação popular, total transparência e correção em seus atos”, escreveu.

O evento que celebra o retorno de Marta ao PT deve ser realizado na 1ª semana de fevereiro. Os principais nomes do partido e integrantes do governo Lula devem participar.