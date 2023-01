Eleito como Baiano do Ano, canoísta Isaquias Queiroz é 7 vezes campeão

O canoísta Isaquias Queiroz ganhou o Prêmio Baianos do Ano, promovido pelo CORREIO, na categoria Esporte, com mais de quatro mil votos. A premiação reconhece e homenageia personalidades que se destacaram durante o ano, seja por seus trabalhos ou por aquilo que representam. O atleta manteve o excelente desempenho que o consagrou nas Olimpíadas de Tóquio, no ano passado, e se tornou campeão mundial em 2022.

O superatleta de Ubaitaba, no sul da Bahia, conquistou, em agosto de 2022, o ouro na prova do C1 500m, além de prata no C1 1.000m, na disputa ocorrida no Canadá. Ele tem como meta se tornar o maior medalhista olímpico brasileiro após Paris 2024 e caminha para isso. Até o momento, Isaquias já acumula sete títulos mundiais.

Ele também conseguiu faturar três medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro: prata na Canoa Individual (C1) 1.000m, bronze na Canoa Individual (C1) 200m e prata na Canoa de Dupla (C2) 1.000m com Erlon de Sousa Silva.

Isaquias se tornou, portanto, o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos.

Para o jornalista e editor de Esportes do CORREIO Herbem Gramacho, que foi curador da categoria Esporte da premiação, o Prêmio Baianos do Ano foi criado para valorizar e dar visibilidade aos atletas da Bahia. “Ter Isaquias Queiroz como ganhador acaba valorizando ainda mais o próprio prêmio”, destacou o profissional. “Esse troféu de 2022 está em ótimas mãos”, acrescentou.

Segundo Herbem, Isaquias é um exemplo não só pelos seus resultados na canoagem, mas também pela obstinação, dedicação aos treinos e postura respeitosa que adota nas vitórias e nas derrotas. “Tudo isso faz dele um exemplo de esportista, na melhor definição da palavra. Tenho certeza de que as crianças e adolescentes que estão iniciando na canoagem, nas águas do Rio de Contas, veem em Isaquias alguém que é igual a eles e venceu na vida através do esporte. Esse legado merece muito ser enaltecido”, finalizou.

Sobre o prêmio

A terceira edição do Prêmio Baianos do Ano traz uma novidade: os vencedores da vez receberam uma estatueta: o Acarajé de Bronze, que também passa a representar a premiação, e será entregue em breve. A ideia é reconhecer e homenagear personalidades, instituições ou coletivos que se destacaram durante o ano, seja por seus trabalhos ou por aquilo que representam.

Foram ao todo seis categorias, definidas com base nos conteúdos mais comuns da Coluna Baianidades. Assim, o público pôde votar nos destaques de 2022 em Arte & Cultura, Humor & Internet, Música, Literatura, Ciência e Esporte.

A votação aconteceu até o meio-dia do próximo dia 29 de dezembro e o resultado foi divulgado no dia 31 de dezembro. A dinâmica da premiação seguiu a mesma: seis especialistas convidados indicaram três destaques em cada categoria. A partir dessas listas tríplices, os leitores escolheram, no site especial do prêmio, qual seria o premiado.