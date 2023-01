Eletricistas baianas viajam a Madrid e realizam apresentação ao Rei da Espanha

A trajetória profissional e o exemplo de superação de duas eletricistas baianas proporcionaram um encontro com o Rei Felipe VI, da Espanha. Michele Sena e Caroline França, que atuam na Neoenergia Coelba, viajaram a Madrid e realizaram uma apresentação ao monarca no evento “Formação, Emprego e Excelência” da Iberdrola, companhia da qual a Neoenergia faz parte.

A apresentação das colaboradoras da Coelba ao Rei teve como tema a Escola de Eletricistas, que promove a capacitação profissional gratuita, e a importância da participação feminina em espaços sociais que, historicamente, são ocupados por homens.

As eletricistas também relataram ao monarca, com base nas suas vivências pessoais, sobre a necessidade de equidade de oportunidades e preparação profissional para os jovens. “É fundamental ter uma boa formação profissional para que a jovem se sinta mais capacitada para aproveitar as oportunidades. O aprendizado contínuo, com certeza, fará a diferença para o desenvolvimento dessa jovem no mercado de trabalho”, contou Michele Sena. Com o pai, ela sempre teve vontade de ingressar no ramo e enxergou na Escola a oportunidade que faltava no mercado.

Caroline França também participou da Escola de Eletricistas e, agora, está estudando eletrotécnica para conseguir novas oportunidades dentro da Coelba. “É muito importante que os jovens planejem seu futuro. Eles precisam de direcionamento e determinação – para isso, é necessário investir em educação e ter foco – dessa forma, com certeza eles terão um futuro promissor”, comentou a eletricista no encontro com o Rei da Espanha. O evento “Formação, Emprego e Excelência” da Iberdrola, grupo controlador da Neoenergia, aconteceu em 13 de janeiro.

Sobre a Escola de Eletricistas

A Escola de Eletricistas é uma iniciativa da Neoenergia para criar oportunidades de capacitação profissional gratuita, que apoia a entrada no mercado de trabalho para moradores das áreas de atuação das distribuidoras de energia elétrica da companhia – Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Distrito Federal.

Desde 2019, a Coelba forma turmas exclusivas para mulheres, visando fomentar a participação feminina no mercado de eletricistas. No ano passado, o curso recebeu cerca de 18,3 mil inscrições neste ano e 465 alunos ainda estão em formação. Ao concluírem os estudos, os novos profissionais podem ser contratados pelas distribuidoras do grupo ou ingressar no mercado de trabalho do setor.

A Escola de Eletricistas exerce um papel fundamental para expandir a geração de emprego e renda para a população das áreas de concessão é nisso. Desde o início do projeto, já foram formados 5.075 novos eletricistas e 3.728 deles foram contratados para atuarem dentro das unidades da Neoenergia. Em 2022, foram admitimos mais 264 ex-alunos do curso, sendo 30% mulheres.