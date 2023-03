Elevador com 11 pessoas despenca e deixa três feridos em Maceió; assista

Um elevador com 11 pessoas despencou um andar no bairro Mangabeiras, em Maceió (AL). O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 19. Pelo menos três pessoas tiveram ferimentos leves. O equipamento estava no térreo e caiu até o subsolo. A causa do acidente ainda é investigada. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Em vídeo divulgado pelas redes sociais, é possível ouvir uma pessoa dizendo que o elevador estava bastante cheio e que a quantidade de pessoas estava acima do permitido. A capacidade do equipamento é de 8 pessoas. Uma câmera de monitoramento mostra o momento da queda. Aparentemente, todos entraram no elevador no mesmo andar. O equipamento ficou completamente cheio e, ao que tudo indica, o espaço é pequeno para a quantidade de pessoas. O elevador chegou ao térreo e caiu até o subsolo. Assista ao vídeo abaixo:

