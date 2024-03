Eliminada do BBB 24, Deniziane revela decepção com Beatriz; entenda

Reprodução/BBB

1 de 1 _1 a 1 Deniziane_BBB24_resized_compressed – Foto: Reprodução/BBBDeniziane e Beatriz eram aliadas no BBB 24, mas a amizade pode ter chegado ao fim. Isso porque, durante entrevista ao Café com Mussi, apresentador por Rodrigo Mussi, a mineira revelou estar decepcionada com a paulista.

Após ser questionada sobre o assunto, a ex-sister contou que não contou que teve percepções diferentes quando saiu da casa. Mussi ainda tentou saber se foi por conta da conversa de Bia com Isabelle sobre Matteus, mas Anny não deixou claro se esse foi o motivo.

“Em relação a isso, o que eu posso te falar é que eu vou conversar com o Matteus. Não vou abrir detalhes disso, porque é uma atitude que é entre mim e ele, sabe?”, declarou.

Por fim, Anny comentou que segue focada em sua carreira. “Não tenho como controlar lá dentro da casa. Não tenho como controlar a atitude de outras pessoas. Tenho como controlar a minha vida e o que eu estou fazendo agora é correr atrás da minha carreira, correr atrás da minha vida de influenciadora”, concluiu.

