Elon Musk convida ministro do STF para diálogo aberto sobre redes sociais

O empresário bilionário Elon Musk, proprietário do X (antigo Twitter), convidou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para uma conversa aberta sobre as decisões da Corte em relação às redes sociais. A iniciativa de Musk ocorre após o ministro determinar a inclusão do empresário em um inquérito sobre as milícias digitais. Musk respondeu ao tweet de um usuário que reproduziu um trecho da fala do empresário em que dizia: “Continuávamos recebendo essas exigências do juiz Alexandre para suspender as contas dos parlamentares e dos principais jornalistas. Não podíamos dizer a eles que isso era a mando do Alexandre, tínhamos que fingir que era devido às nossas regras”. No último domingo (7), Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação sobre Musk para apurar possíveis práticas de obstrução à Justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Além disso, o ministro estabeleceu uma multa diária de R$ 100 mil para cada perfil bloqueado judicialmente que for reativado pela plataforma.

O bilionário tem utilizado o X para criticar o ministro do Supremo, acusando-o de impor uma “censura agressiva” no Brasil. Em uma publicação, o empresário mencionou que as restrições impostas por Moraes poderiam resultar no fechamento do escritório da empresa no país e na perda de todas as receitas provenientes do Brasil. Após toda essa história, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa de Musk e disse que “agora, nós temos um apoio de fora do Brasil muito forte. Esse assunto está palpitando fora do Brasil, parece que a salvação nossa, a democracia, está ameaçada. Todo mundo sabe isso aí. A nossa liberdade de expressão nem se fala”, afirmou o ex-presidente durante transmissão nas redes sociais. As declarações de Musk surgem em meio às acusações de censura feitas pelo jornalista americano Michael Shellenberger, que afirmou que o Brasil está enfrentando uma ampla repressão à liberdade de expressão liderada pelo ministro Alexandre de Moraes.

This is the heart of the problem. What say you @Alexandre? Let us debate this in the open. https://t.co/E2HsU6Winr — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2024

Publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA