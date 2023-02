“Em algum momento, vai ser condenado”, afirma Lula sobre Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (10/2) que acredita que seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), será condenado criminalmente “em algum momento”.

“Ele tem literalmente 12 processos no Brasil, e vai ter mais. Acho que em algum momento, ele vai ser condenado em alguma Corte internacional por conta do genocídio da Covid, porque metade das pessoas que morreram é por conta da irresponsabilidade do governo”, afirmou Lula. Desde o início da pandemia, foram computados no Brasil 697.620 óbitos em decorrência de problemas relacionados ao coronavírus.

“E também ele poderá ser punido pelo genocídio contra os índios Yanomami, que é uma coisa muito grave que aconteceu lá. Ele [Bolsonaro] incentivava os garimpeiros a jogar mercúrio na água, poluir a água que as pessoas bebiam naquele mundo bem distante do restante do país”, completou o presidente sobre a emergência humanitária na Terra Indígena dos Yanomami. Os moradores locais sofrem com os impactos do garimpo ilegal na região.

Na última semana, Lula afirmou que tem provas que incriminam Bolsonaro em relação à sua participação na tragédia Yanomami.

As declarações sobre o ex-chefe do Executivo foram dadas em entrevista à emissora CNN, durante viagem de Lula aos Estados Unidos para um encontro com o presidente norte-americano Joe Biden.

“Eu acho que em algum momento, ele vai ser condenado. Ele, na verdade, nem ficou lá para me dar a posse: fugiu do Brasil três dias antes. Ainda fugiu no avião presidencial e veio se esconder na casa de um amigo dele”, acusou o petista.

Lula: “Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar à Presidência”

“De qualquer forma, um dia ele vai ter que voltar ao Brasil e ele vai ter que enfrentar todos os processos que estão movidos contra ele. Porque eu vou te contar uma coisa: eu nunca pensei que alguém fosse capaz de destruir em apenas quatro anos tudo que nós construímos em 13 anos no Brasil”, finalizou Lula.