Em meio a assédio do PL, governador de SP grava vídeo para evento de filiação ao Republicanos

28 de março de 2024

Em meio ao assédio que sofre do PL, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), gravou um vídeo no qual convida apoiadores a participarem de evento de filiação de diversos políticos do estado à sua atual legenda.

“A gente fica muito feliz de receber essas lideranças num partido de direita, num partido conservador, num partido que tem projeto para o estado de São Paulo, que é um projeto de prosperidade”, diz Tarcísio na gravação.

No filmete, ele aparece ao lado do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai. “Vamos fazer esse grande evento, uma grande festa de filiação”, diz o governador.

Previsto para o sábado (30), o evento marca a filiação de 15 prefeitos, 20 vice-prefeitos e 101 vereadores à legenda. O Republicanos espera chegar até o final da janela partidária com 70 prefeitos e eleger 100 deles nas eleições municipais em São Paulo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem investido em levar para seu partido o governador, mas a saída depende de um acordo com o presidente nacional da legenda, o deputado federal Marcos Pereira (SP). Enquanto Tarcísio nega uma mudança de curto prazo, integrantes do PL dizem que a migração está acertada.

