Em meio à briga com Padilha, Lira se reúne a sós com Lula no Alvorada

O presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), no fim da tarde de domingo (21/4). O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

A reunião, que não foi registrada na agenda oficial de nenhum dos dois, ocorreu em meio à briga pública de Lira com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo.

Segundo aliados de Lira, a conversa entre o deputado e Lula teria sido boa. No encontro, o presidente da República admitiu que houve uma trapalhada do governo no episódio envolvendo a demissão do primo de Lira do comando do Incra de Alagoas.

Lula também deve reunir-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Auxiliares do petista já procuraram o parlamentar para marcar o encontro. A expectativa é de que a conversa ocorra ainda nesta segunda-feira (22/4).

