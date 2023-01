Em meio a crise com militares, Lula deve encontrar comandantes das Forças Armadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir ainda nesta semana com os chefes do Exército, Aeronáutica e da Marinha. O objetivo é discutir a modernização das Forças Armadas. A possibilidade do encontro surge em meio a uma crise do atual governo com os comandantes, fruto da invasão às sedes dos três Poderes, em Brasília, e após o mandatário exonerar 40 militares de cargos no Palácio da Alvorada. O assunto começou a ser discutido nesta terça-feira, 17, durante almoço do ministro da Casa Civil, Rui Costa, com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e representantes militares. Segundo Rui Costa, a proposta é alinhar os investimentos na Defesa com outras áreas, como ciência, formação de mão de obra e tecnologia. “Qualquer lugar do mundo há um alinhamento dos investimentos da defesa, da nação e do país com ciência, tecnologia, desenvolvimento de conhecimento, formação de mão de obra. E o presidente Lula já tinha definido desde a campanha que gostaria de modernizar as Forças Armadas, aumentar o investimento e fazer com que esse investimento tenha alinhamento com outras ações”, disse Costa nesta terça, após almoço com as autoridades. Também participaram do encontro o comandante do Exército, Júlio Arruda, da Marinha, Marcos Oslen, e da Aeronáutica, Marcelo Damasceno. A expectativa é que o encontro entre Lula, Rui Costa, José Múcio e os altos comandantes militares aconteça até a próxima sexta-feira, 20.

