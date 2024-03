Em Piracicaba, Bolsonaro defende mulheres na política

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é cotada para as eleições de 2026, também estava no evento do PL

Ex-presidente Jair Bolsonaro e deputado estadual Alex Madureira em evento do PL em Piracicaba neste sábado (2.mar.2024) Reprodução/Instagram

2.mar.2024



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um ato do seu partido em Piracicaba (SP) neste sábado (2.mar.2024). Na ocasião, o ex-chefe do Executivo estava ao lado do pré-candidato à prefeitura da cidade Alex Madureira (PL), deputado estadual.

Bolsonaro defendeu a maior participação de mulheres na política. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro é cotada para disputar as eleições em 2026, como candidata ao Senado Federal. “Não queremos mulheres na política por cota”, disse o ex-presidente.

O ex-presidente também atribuiu a eleição de candidatos de esquerda em São Paulo aos nordestinos que moram no Estado. “A cidade de São Paulo é a cidade que tem mais nordestino no Brasil. Faltava oportunidade, péssimo quadro político. Vieram a São Paulo e votaram em gente de esquerda”, afirmou.

Bolsonaro ainda elogiou o trabalho do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Com poucos recursos, ele [Tarcísio de Freitas] fez muito para o Brasil. Ele não é paulista, é carioca. Mas ao chegar aqui e ser abraçado por vocês, com passado de 4 anos comigo, vocês elegeram o Tarcisio e ele está fazendo um excelente trabalho de gestão em São Paulo”, afirmou.