Em último ato na Paulista, Bolsonaro criticou Moraes, urnas e STF

No 7 de Setembro de 2021, enquanto ainda estava no Planalto, ex-presidente fez discurso inflamado, disse que nunca seria preso e chamou ministro do Supremo de “canalha”

Jair Bolsonaro em ato na avenida Paulista, São Paulo, em 2021 Reprodução/redes sociais – 7.set.2021

PODER360 25.fev.2024 (domingo) – 7h30



Em 2021, enquanto ainda era presidente, Jair Bolsonaro (PL) reuniu apoiadores no feriado de 7 de Setembro para uma manifestação na avenida Paulista, em São Paulo –onde volta neste domingo (25.fev.2024) para novo ato. No evento à época, ele criticou a segurança das urnas eletrônicas e o STF (Supremo Tribunal Federal). O alvo preferencial foi o ministro Alexandre Moraes, a quem Bolsonaro chamou de “canalha”.

Naquele dia, o agora ex-presidente disse que não mais cumpriria as decisões de Moraes. “Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair”, afirmou à multidão que o acompanhava. Bolsonaro também declarou que determinaria que todos os “presos políticos” fossem postos em liberdade.

Relembre o momento no vídeo abaixo (3min5s):

A manifestação naquela época ocupou cerca de 14 quarteirões da Paulista. A maior concentração ficou em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo) e à Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Bolsonaro no evento também criticou o sistema eleitoral brasileiro, afirmando que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude. Esta foi um das mais de 20 críticas feitas às urnas eletrônicas naquele ano.

Na manhã daquele 7 de Setembro, 0 ex-presidente havia participado de um ato semelhante em Brasília, também em defesa de seu governo e em comemoração à Independência do Brasil. Ele afirmou, à época, que o Brasil não poderia “ficar refém de uma ou duas pessoas”.

Agora, em 2024, Bolsonaro voltará à Paulista para um novo ato, autoconvocado por ele. O evento será realizado em momento em que o ex-presidente é pressionado por investigações que mostram indícios de que uma ruptura institucional teria sido discutida entre militares e dentro do alto escalão durante o seu governo.