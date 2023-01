Em única visita ao Brasil, Papa Bento XVI encontrou Lula

Neste sábado (31), morreu o Papa emérito Bento XVI aos 95 anos após ter uma piora de saúde depois do natal. A informação foi divulgada pelo perfil do Vaticano no Twitter.

A nota indicava que o primeiro Papa em renunciar em 600 anos havia morrido às 9h34, no horário local, no Mosteiro Master Ecclesiae, onde vivia desde 2013.

O que muitas pessoas não sabem, é que o antigo Papa Bento XVI já veio ao Brasil, especificamente a São Paulo e na região de Aparecida, durante a 5º Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, em maio de 2007.

Essa foi a única viagem ao Brasil feita por Bento XVI. Estava programado para julho de 2013 uma nova visita ao país, mas cinco meses antes do encontro, Joseph Ratzinger renunciou o cargo e quem realizou o evento foi o Papa Francisco, atual líder da Igreja Católica.

BENTO XVI POLEMIZOU COM FALAS CONSERVADORAS NO BRASIL

Na época de sua viagem ao Brasil, Bento XVI trouxe grandes polêmicas ao criticar pesquisas com embriões, seitas cristãs, divórcio e o aborto de maneira bastante severa. Além de exaltar a castidade e reclamar do que chamava de “desvios sexuais”.

JOSEPH RATZINGER COMO PAPA SE ENCONTROU COM LULA E LÍDERES DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL

Durante sua vinda ao Brasil, o antigo Papa Bento XVI também deteve um encontro com o até então presidente Lula (PT). O evento entre o presidente da República ocorreu com comparecimento de bispos da Igreja Católica brasileira e representantes de outras religiões.

Já durante o seu desembarque, o papa foi recebido por Lula e a, até então, primeira-dama Marisa da Silva.

Este não foi o último encontro de Joseph Ratzinger com Lula, já que o petista também foi ao Vaticano em 2008 e, segundo o portal G1, pediu um “conselhozinho” contra a crise financeira internacional durante uma visita à biblioteca do Vaticano.

Quando Lula esteve com câncer, o papa Bento XVI enviou comunicado de que estaria orando pela saúde do até então presidente da República.