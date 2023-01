Em vídeo, Bolsonaro diz que vai ‘torcer pelo Brasil’ e pede que Deus abençoe o país

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu em vídeo publicado nas redes sociais afirmando que vai “torcer pelo Brasil”. Em gravação ao lado do empresário Cristiano Piquet, nos Estados Unidos, e divulgado nesta segunda-feira, 2, Bolsonaro relembrou os resultados da sua gestão à frente da Presidência da República e pediu que Deus abençoe a população nos próximos anos. “Infelizmente acontece o que todos sabem e a gente pede a Deus que abençoe nosso Brasil e que seja realmente um país, não apenas de esperança, mas um país que tenha realmente, apresente algo concreto para o povo, que merece ser feliz”, afirmou na gravação, onde cita a queda dos combustíveis, a digitalização do país e a escolha de uma equipe técnica para os ministérios: “A economia, com a equipe que colocamos, deu show”, completou. Em conversa com o empresário, Bolsonaro também disse que fala, em média, com 400 pessoas por dia na Flórida e agradeceu o apoio recebido dos brasileiros. “Vamos torcer pelo nosso Brasil e pedir que abençoe o nosso povo”, finalizou.

Leia também

Mesmo sob bombardeios, Zelensky diz que Kiev vai sediar cúpula com a União Europeia em fevereiro



Túmulo de Pelé foi escolhido pelo Rei há quase 20 anos, tem vista para a Vila Belmiro e ficará aberto para visitação