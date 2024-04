EMBASA realiza ciclo de palestras para estudantes na cidade de Prado

Cumprindo com o dever social de levar informações à população, representantes da Embasa estiveram no Colégio Municipal Epaminondas Caetano de Almeida, na cidade de Prado, durante o mês de abril, dando início ao ciclo de diálogo do projeto “Embasa na Escola”, que busca conscientizar e informar crianças e adolescentes às questões socioambientais.

No dia 18 de abril, 54 estudantes da 8ª série do ensino fundamental, entre 12 e 15 anos, receberam informações sobre medidas preventivas sobre segurança e saúde no ambiente escolar, com o técnico em segurança Mário Sérgio Sampaio. Já no dia 23, os adolescentes refletiram sobre a importância da mata ciliar para preservação dos rios, dia 23, com o engenheiro ambiental Marcos Emílio, e sobre a captação, tratamento e distribuição da água tratada, com as colaboradoras do laboratório químico regional da Embasa.

No início do mês de maio, está prevista uma ação de plantio de mudas de árvores com a participação desses estudantes, em uma iniciativa de preservação ambiental da cidade. Conforme a assistente social da Embasa, Claudice Pires, esse projeto pôde ser realizado graças ao apoio das secretarias municipal de Meio Ambiente e Educação. “Fizemos todo um planejamento com o município, buscando associar o nosso trabalho social e conhecimento com a necessidade vista pelos secretários e corpo docente do colégio”, explica.

Para a parte prática, a Embasa prevê realizar, nos próximos meses, oficinas de detecção de vazamentos, leitura de hidrômetros e faturas, envolvendo os pais dos estudantes. “Buscaremos integrar o conhecimento dos alunos com os pais, reforçando o trabalho social da empresa e também para conhecerem melhor a atuação da Embasa além da prestação dos serviços de água e esgoto”, conta Claudice.

“Foi muito positivo nosso encontro, os alunos conseguiram esclarecer várias dúvidas e nós conseguimos conscientizá-los sobre diversas questões, como segurança, tratamento da água, sustentabilidade e meio ambiente”, destacou Mário Sérgio.