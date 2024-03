Itamaraju tem arrecadação recorde, mas dívida municipal volta a crescer.

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) publicado no diário oficial do município de Itamaraju disponível no LINK da prefeitura mostra que 2023 foi o ano que o município de Itamaraju mais arrecadou em toda sua história.

Segundo o RGF em 2023 arrecadação bruta do município totalizou R$ 250.209.093,34. Após desconto para formação do FUNDEB no valor R$ 17.289.580,07 o município contabilizou uma Receita Corrente Líquida (RCL) no total de R$ 229.753.055,25. Segundo a publicação contida no diário oficial de 30 de janeiro os quase 230 milhões foram assim distribuídos:

Câmara Municipal: R$ 7.059.056,66

Procuradoria Jurídica: R$ 959.325,40

de Administração: R$ 15.339.624,40

de Assistência Social: 5.594.888,55

de Saúde: 57.318.430,57

de Educação: 111.897.332,35

de Obras: 44.656.616,14

Agricultura e Meio Ambiente: 4.564.790,84

Em 2023 o gasto com pessoal atingiu R$ 119.565.979,31 equivalendo 53,21% da RCL do município, felizmente respeitando um dos itens da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) a qual exige um gasto com pessoal inferior a 54% da RCL.

No entanto, mesmo com uma arrecadação recorde a dívida de Itamaraju, pelo segundo ano consecutivo a dívida pública municipal de Itamaraju estranhamente voltou a crescer. Essa dívida vinha tendo uma trajetória de queda até 2021 quando atingiu R$ 71.606.010,58. De lá para cá, ano a ano, a dívida só cresce, foi assim em 2022 quando totalizou R$ 72.007.367,17 e aumentou ainda mais em 2023, atingindo R$ 74.795.790,06.

Colaboração: Dr.-Ing. Jessé Gomes