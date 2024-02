Prefeitura de Mucuri lança editais para preencher mais de 1.300 vagas de empregos no município

Editais de concurso e processo seletivo são publicados visando 1.376 vagas de empregos em Mucuri.

A Prefeitura Municipal de Mucuri publicou três editais nesta terça-feira (27/02), abrindo inscrições por meio do Instituto Bahia para 172 vagas de empregos, totalizando 1.376 vagas contando com os cadastros de reservas, distribuídos em dois processos seletivos e um concurso público. As inscrições são unicamente via internet, no período compreendido de 28 de fevereiro ao dia 18 de março de 2024. Para se inscrever o candidato deverá acessar o seguinte endereço eletrônico: https://isba.selecao.net.br, preencher corretamente todos os campos do formulário de inscrição, imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento até a data do seu vencimento.

01 – A Prefeitura Municipal de Mucuri lançou nesta terça-feira (27/02), o Edital 001/2024 com abertura de inscrição do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 130 vagas de empregos por tempo determinado do município de Mucuri, com salário de até 8 mil reais. EDITAL

http://www.mucuri.ba.gov.br/ prefeitura-de-mucuri-lanca- processo-seletivo-com-130- vagas-de-empregos-com-salario- de-ate-8-mil/

02 – A Prefeitura Municipal de Mucuri lançou nesta terça-feira (27/02), o Edital 002/2024 com abertura de inscrição da seleção pública visando o preenchimento de 18 vagas para os cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Mucuri, com salário fixado em R$ 2.824,00. EDITAL

http://www.mucuri.ba.gov.br/ prefeitura-de-mucuri-lanca- selecao-publica-para-18-vagas- de-agentes-comunitarios-de- saude-e-de-combate-as- endemias-com-salario-de-r-2- 82400/

03 – A Prefeitura Municipal de Mucuri lançou nesta terça-feira (27/02), o Edital 003/2024 de abertura para inscrição do Concurso Público visando o preenchimento de 24 vagas do quadro efetivo do município, com salário de R$ 2.782,03. EDITAL

http://www.mucuri.ba.gov.br/ prefeitura-de-mucuri-lanca- concurso-publico-visando- preencher-24-vagas-para-o- quadro-efetivo-do-municipio- com-salario-de-ate-r-2-78203/

