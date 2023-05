Embriagado e com CNH vencida desde 2018, motorista acaba preso na BR 101 em Teixeira de Freitas

Na tarde desta sexta-feira (05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou o condutor de um caminhão transitando alcoolizado na rodovia. A ação ocorreu por volta das 16h, quando os policiais fiscalizavam na altura do quilômetro 880 da BR 101, trecho do município Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano.

Equipe da PRF deu ordem de parada a um Ford/Cargo para uma fiscalização detalhada. Ao se aproximar do condutor, os agentes perceberam um forte odor de bebida alcoólica, bem como sinais visíveis que encontrava-se sob efeito de álcool como dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos e fala alterada.

O homem de 34 anos entregou aos policiais uma CNH vencida desde 2018. Foi constatado também que o homem não possuía habilitação na categoria para dirigir veículo de carga.

Em seguida, os agentes então ofereceram ao motorista, o teste do bafômetro, mas ele recusou. Pela recusa, o condutor foi multado em R$ 2.934,70 e por apresentar sinais claros de embriaguez, foi preso em fragrante pelo crime, em tese, de embriaguez na direção, previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97 – CTB). Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial de plantão.