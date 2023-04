Clima de tensão nas escolas continua com boatos de ataques nesta semana

O clima de tensão e medo nas escolas após as ameaças e boatos de ataques que circulam nas redes sociais continua imperando entre alunos, professores e pais. Nesta semana, a especulação de que haverá ataques simultâneos a diversas escolas ao redor do país no dia 20 de abril, por ocasião dos 24 anos do Massacre de Columbine, no Colorado, nos Estados Unidos, que matou 12 alunos e um professor na Columbine High School, entre outros possíveis ataques, fez com que as autoridades intensificassem as medidas de combate e prevenção nas escolas, embora nenhuma ocorrência ou denúncia tenha sido registrada no sábado (15) ou neste domingo (16).

Por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado no sábado (15), o Governo do Estado instituiu o Comitê Estadual Intersetorial de Segurança nas Escolas e nos Espaços Educacionais da Bahia (CISE). A iniciativa tem o objetivo de favorecer a atuação colaborativa para a construção de ambientes educacionais isentos de ameaças a estudantes, professores, dirigentes e famílias, além de propor de medidas visando a paz e ordem social nestes locais.

Secretarias estaduais, forças da segurança pública do governo e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) estão entre os membros permanentes do comitê que fazem parte do executivo baiano. Também serão convidados a integrar o grupo outros 15 órgãos e entidades como a Polícia Federal, Ministério Público da Bahia, Defensoria Pública do Estado, União dos Prefeitos da Bahia, a seção baiana da Ordem dos Advogados do Brasil, universidades e representações de classe que reúnem professores, diretores, estudantes e instituições de ensino.

O decreto estabelece ainda que “o CISE poderá convidar para suas reuniões ou em qualquer fase que se encontrarem em seus trabalhos, representantes de outros órgãos ou entidades, com o intuito de contribuir com o efetivo desenvolvimento de suas atividades”. O comitê poderá solicitar planos de ação a serem elaborados e implementados pelos órgãos e instituições com representação no grupo, em suas respectivas áreas de atuação, cujo cumprimento e avaliação de resultados serão por ele acompanhados.

Na última sexta-feira (14), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) havia reforçado o policiamento na capital baiana através da Ronda Escolar. Segundo a pasta, desde o último dia 10 de abril, foram registradas, pelas polícias Civil e Militar, apreensões de 28 adolescentes e uma criança, além da prisão de um adulto. Nesse final de semana, porém, ninguém foi preso ou apreendido, segundo a Polícia Civil. A Polícia Militar confirmou a informação, apontando que não houve registro ou atendimento de ocorrências no fim de semana pela unidade.

A ação de combate aos boatos e tentativas de ataques às escolas é articulada entre as secretarias estaduais da Educação, da Justiça e Direitos Humanos e da Segurança Pública, e envolve a criação de um canal de comunicação com os 27 Núcleos Territoriais de Educação da Bahia. De acordo com o secretário da segurança pública, Marcelo Werner, o objetivo é “se antecipar a eventuais ações que busquem lesionar alunos ou professores”.

Ainda entre as medidas tomadas pelo Governo, estão a criação da de um Centro de Controle e Comando e a distribuição de uma cartilha com orientações aos trabalhadores da Educação e da Segurança.

Em Salvador, a Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) intensificou o reforço do patrulhamento nas escolas municipais da capital baiana. As equipes realizam rondas diárias, acompanhando a movimentação de estudantes, professores e funcionários e desenvolvendo ações educativas. Cerca de 60 escolas foram mapeadas e são alvos do patrulhamento constante.

O coordenador de Operações Patrimoniais da Guarda Civil, Jackson Santos, explicou que o trabalho da GCM será executado de forma que as escolas possam estabelecer parcerias com o grupamento. Segundo ele, a Guarda Civil estará presente nas escolas para garantir que os estudantes, professores e trabalhadores se sintam seguros.

“Vamos executar rondas em todas as escolas e a ideia é sempre abranger o maior número de unidades possível, principalmente nas em que estiverem ocorrendo algum tipo de ameaça. Podemos dar dicas de segurança, e a Guarda tem muito a oferecer nesse sentido, principalmente através do nosso Núcleo de Prevenção”, detalhou.