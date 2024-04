Emprega Teixeira: confira programação completa do evento Feira de Oportunidades, que ocorrerá na quarta (10)

Nesta quarta-feira (10), ocorrerá o evento Feira de Oportunidades na Faculdade Anhanguera. Realizado pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em parceria com a instituição mencionada, o evento integra o projeto Emprega Teixeira e visa aproximar empresas e jovens teixeirenses em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

Confira abaixo a programação completa das palestras que serão realizadas:

Transformação para Novas Oportunidades – Palestra com Dinâmicas – 10h30

Palestrante: Mauro Araújo

Descrição: Mauro Araújo, Administrador e Mestre em Gestão da Educação e Docência, especialista em Pessoas, Marketing e Finanças, e Diretor Geral da Faculdade Anhanguera, conduzirá uma palestra dinâmica sobre transformação e identificação de novas oportunidades. Por meio de dinâmicas interativas, Mauro irá inspirar os participantes a explorarem novos horizontes e abraçarem o potencial de crescimento em suas vidas pessoais e profissionais.

Dicas de Vendas e Renda Extra – 13h30

Palestrante: Jórdia Pinheiro

Descrição: Jórdia Pinheiro, Administradora e Especialista em Pessoas, Finanças e Marketing, e Líder Comercial da Faculdade Anhanguera de Teixeira de Freitas, compartilhará valiosas dicas sobre vendas e estratégias para geração de renda extra. Esta palestra será uma oportunidade única para adquirir conhecimentos práticos e aplicáveis no mundo dos negócios.

Do Stress ao Sucesso – Saúde Mental e Produtividade – 14h30

Palestrante: Kamila Piontkovsky

Descrição: Kamila Piontkovsky, Psicóloga e Especialista em Terapia Cognitiva e Comportamental, discutirá a importância da saúde mental para a produtividade e o sucesso pessoal e profissional. Por meio de sua experiência e conhecimento, Kamila oferecerá insights valiosos sobre como gerenciar o estresse, promover o bem-estar e alcançar a máxima eficiência.

Aulão Concurso Público: Direito Administrativo – 16h00

Palestrante: Jonathan Molar

Descrição: Advogado e professor universitário, trará uma abordagem geral sobre o Direito Administrativo, com dicas e sugestões para provas de concurso.

Mente Inovadora, Vendas de Sucesso – 19h00

Palestrante: Gilney Lopes

Descrição: Gilney Lopes, Jornalista, Administrador de Empresas e graduado em Direito, com especialização em Docência do Ensino Superior e Políticas Públicas, e Consultor do SEBRAE há mais de 10 anos, apresentará uma palestra inspiradora sobre como cultivar uma mente inovadora para alcançar o sucesso nas vendas. Com sua vasta experiência e conhecimento, Gilney oferecerá estratégias práticas e insights fundamentais para impulsionar o desempenho comercial.

Além disso, os participantes poderão entregar currículos diretamente às empresas presentes ou enviar online, aumentando suas chances de contato e podendo construir o seu currículo no local com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Haverá, também, intermediação entre empresas e candidatos, participação de parceiros como Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Agência de Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia (ADEX) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); esclarecimento de dúvidas sobre concursos públicos e um aulão preparatório para interessados.

