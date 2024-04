 Emprega Teixeira promoverá “Feira de Oportunidades”, evento para conectar jovens e mercado de trabalho,  na próxima quarta (10)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e em parceria com a Faculdade Anhanguera, realizará na próxima quarta-feira (10) o evento Feira de Oportunidades das 10 às 20 horas. Integrando o projeto Emprega Teixeira, a iniciativa é voltada para proporcionar um espaço de interação entre empresas e jovens em busca de oportunidades no mercado de trabalho — destacando a importância da educação, capacitação e conexão entre os setores público e privado para promover o desenvolvimento econômico e social da região.

A Feira de Oportunidades oferecerá uma série de atividades voltadas para o desenvolvimento profissional e oportunidades de emprego. As palestras abrangerão temas como dicas para se destacar no mercado de trabalho, motivação para perseguir objetivos profissionais e segmentos específicos de atuação. Os participantes poderão entregar currículos diretamente às empresas presentes ou enviar online, aumentando suas chances de contato. Poderão também, construir o seu currículo no local com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Além disso, haverá intermediação entre empresas e candidatos, participação de parceiros como Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Agência de Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia (ADEX) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); esclarecimento de dúvidas sobre concursos públicos e um aulão preparatório para interessados.

Confira algumas das palestras que irão ocorrer durante a Feira de Oportunidades:

Dicas de Vendas e Renda Extra

Jórdia Pinheiro – Administradora, Especialista em Pessoas, Finanças e MKT. Líder Comercial da Faculdade Anhanguera de Teixeira de Freitas

Do stress ao Sucesso: Saúde Mental e Produtividade

Kamila Piontkovsky – Psicóloga, especialista em Terapia cognitiva e comportamental.

Transformação para novas Oportunidades – Palestra com Dinâmicas

Mauro Araújo – Administrador, Mestre em Gestão da Educação e Docência, especialista em Pessoas, MKT e Finanças. Diretor Geral da Faculdade Anhanguera.

