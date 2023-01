Empresa de Paulo Maluf fecha acordo com MP para devolver dinheiro desviado

A empresa Eucatex fechou um acordo com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e o BTG Pactual para devolver US$ 60 milhões e encerrar o processo por desvios financeiros envolvendo a família do ex-prefeito da capital paulista, Paulo Maluf. A Eucatex vai cuidar do pagamento de US$ 7,2 milhões da prefeitura, enquanto o BTG fica responsável por uma parcela de US$ 53 milhões. O promotor Silvio Marques falou sobre a ação. “O acordo pelo qual a prefeitura de São Paulo irá recuperar US$ 44 milhões e mais U$ 23 milhões que serão usados para pagamento de custos de ações no exterior. Esse acordo se refere à investigação e ações propostas contra a família Maluf e empresas relacionadas a ela. Entre 1993 e 1998, o ex-prefeito desviou mais e US$ 300 milhões dos cofres públicos municipais”, disse Marques. Maluf sempre alegou inocência e o acordo fechado na terça interrompe parte dos processos contra a família. O banco que entrou como sócio no acordo comprará ações da Eucatex que eram propriedade de fundos constituídos nas Ilhas Virgens Britânicas que foram usados para repatriar recursos desviados de obras públicas. Maluf foi condenado e 2017 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por lavagem de dinheiro.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina