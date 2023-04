“Encontro de craques”: Ricardo Alface realiza sonho de conhecer Neymar

O ex-BBB Ricardo Alface compartilhou no Instagram, na noite dessa sexta-feira (28/4), imagens de um encontro daqueles. Com uma foto ao lado do jogador Neymar, o participante do BBB23 revelou ter realizado um sonho ao conhecer o craque.

“Batman e Coringa. Realizando um sonho”, escreveu Alface na legenda da publicação. “Deus abençoe sua vida, guerreiro. Estamos juntos, figura”, respondeu o jogador de futebol, nos comentários do post.

Ricardo Alface no BBB23 RED

Ricardo, conhecido como AlfaceReprodução

Ricardo Alface

Alface participou do BBB23Reprodução/Gshow

BBB23 Ricardo Alface

Ricardo no realityFoto: Globo/Reprodução

Alface

Ricardo AlfaceReprodução/Famosos e Celebridades

Ricardo boceja para Larissa no BBB23 – Metrópoles

Globo/Reprodução

Além de Neymar, internautas e amigos de Alface vibraram com o encontro. “Quando um craque do jogo encontro o outro”, escreveu um fã. “De um lado, temos um ídolo da nação; do outro, Neymar Jr.”, brincou outro internauta. “Encontro de craques”, elogiou uma terceira pessoa.

Confira o post: