Enquete aponta quem vai vencer BBB 24 entre Davi, Isabelle e Matteus

Reprodução

1 de 1 Montagem colorida com fotos de Davi, Isabelle e Matteus – Metrópoles – Foto: ReproduçãoCom a eliminação de Alane no último Paredão do BBB 24, neste domingo (14/4), os três finalistas da temporada foram definidos. Davi, Isabelle e Matteus disputam a preferência popular e o prêmio de R$ 2,9 milhões, o maior já dado por um reality show brasileiro.

Os três participantes têm torcidas engajadas e mobilizaram Bahia, Amazonas e Rio Grande do Sul na missão de tornar o seu representante o mais novo milionário do país. A Enquete BBB realizada pelo Uol aponta para a vitória de Davi com 63%, mas vale ressaltar que a mesma pesquisa errou o resultado que terminou com a eliminação de Alane Dias.

É importante lembrar, ainda, que “enquete não define Paredão”, como o ex-apresentador do reality, Tiago Leifert, fazia questão de frisar. Para quem deseja colaborar com o resultado, o ideal é ir direto no site do Gshow. Vote aqui!

