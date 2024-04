Enquete BBB 24: após saída de Fernanda, Matteus cresce e ameaça Davi

Fernanda Bande estava na cola de Davi Brito como uma das preferidas para vencer o BBB 24. Após a eliminação da sister, no entanto, um participante surpreendeu e ganhou a torcida de muitas pessoas para ser o campeão do reality show.

As pesquisas mostram que Matteus cresceu e aparece em segundo lugar quando a pergunta é “quem deve ganhar o BBB 24?”. O participante, considerado do grupo Fadas, chegam a ter um empate técnico nessa preferência, de acordo com o jornal O Globo.

CarusoDavi no BBB 24

Davi: Videogame, um celular, 5 mil reais em eletrodomésticos, 5 mil reais em delivery e 20 mil reais em dinheiro

CarusoMatteus no BBB 24

Matteus: Smart TV, geladeira, 5 mil reais em eletrodomésticos, uma viagem internacional com acompanhante, 25 mil reais em dinheiro e um carro

Davi BBB 24

Davi no BBB 24 Foto: Reprodução

Matteus

Matteus Reprodução

Davi, do BBB24

Davi Brito Reprodução/ Globoplay

Matteus 3 RED

Reprodução

Na enquete do UOL, o baiano aparece com 34,76% da preferência do público contra 26,95% do gaúcho. O ranking traz ainda outras três pertencentes ao Fadas no TOP 5: Isabelle, com 14,02%; Beatriz, com 7,17%; e Alane, com 7,04%.

Como foi a formação do 16º paredão do BBB 24 Mesmo entre as possíveis finalistas, Alane e Beatriz correm o risco de deixar a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (2/3). As duas formam o 16º paredão do programa ao lado de Giovanna Pitel.

Após a eliminação de Fernanda, com 57,09% dos votos, nesse domingo (31/3), os participantes participaram de uma nova Prova do Líder. Giovanna Lima, Lucas Henrique e Pitel venceram a primeira etapa, de habilidade.

Na segunda parte da prova, Giovanna Lima levou a melhor e conquistou a terceira liderança dela na edição. Logo em seguida, eles formaram a nova berlinda, com Alane indo para o paredão como consequência de fazer parte do trio com pior desempenho da prova, Beatriz sendo a indicação direta da líder e Pitel a mais votada pela casa.

Veja quem está na frente para deixar a disputa!