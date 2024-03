Entenda a relação entre Kate e a festa com orgia mais famosa do mundo

O evento hedonista e de empoderamento feminino Killing Kittens ou, em outras palavras, a festa com orgia mais famosa do mundo, acontece desde 2005. São três encontros por mês, que ajudam a gerar £ 1,5 milhão, cerca de R$ 9,5 milhões, de acordo com informações do Daily Star. Mas o que esse evento tem haver com a princesa Kate Middleton?

Emma Sayle, casada e mãe de três filhos, é a fundadora do Killing Kittens. Ela é amiga de longa data da princesa de Gales, com quem estudou na tradicional escola Downe House, em Cold Ash, um vilarejo perto de Newbury, em Berkshire, na Inglaterra.

Emma Sayle e Kate Middleton O internato para meninas no ensino médio abriga adolescentes dos 11 aos 18 anos. Desde a época, Emma e Kate continuam amigas. Em alguns eventos, as duas chegam a ser fotografadas juntas.

Evento hedonista O Killing Kittens é voltado geralmente para a classe média alta. Todos os participantes são obrigados a assinar um termo que garante sigilo. São cerca de três encontros por mês e, cada edição, atrai até 900 pessoas.

No evento, sem celulares e com regras rigorosas, várias pessoas compartilham camas e têm à disposição uma dominatrix. A iniciativa é sempre das mulheres, chamadas de Kittens, enquanto os homens, que levam o nome de Tom, aguardam o primeiro passo.

A iniciativa é sempre das mulheres no evento “Nossas regras e nossos valores comunitários têm como objetivo aumentar a equidade, permitindo que as mulheres saiam de papéis restritivos de gênero e abracem seu empoderamento sexual, seja explorando os seus desejos, assumindo o controle em situações sexuais ou se sentindo confiantes para pedir o que realmente querem no quarto”, diz o site oficial do Killing Kittens.

