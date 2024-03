Entenda a treta entre Hariany Almeida e Virginia Fonseca

A treta entre Hariany Almeida e Virginia Fonseca voltou à tona com tudo, na quarta-feira (13/3), após a influenciadora, namorada de Matheus Vargas, um dos filhos de Leonardo, ser questionada sobre o assunto. Então, essa coluna resolveu trazer alguns detalhes do que já se sabe sobre os momentos de “climão” envolvendo as duas noras do cantor.

Acontece que fontes desta colunista que vos escreve revelaram, no início de janeiro, que as duas passaram uma temporada na fazenda do cantor, deixando a falta de afinidade entre elas bem evidente. Na ocasião, a gente descobriu que as influenciadoras mal se falam quando estão em família.

Esta coluna, que tem amigos por todos os cantos, soube também que a namorada de Matheus Vargas chega a ficar deslocada nos encontros familiares, enquanto a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo toma conta de tudo. O que parece, segundo o que passarinhos verdes sopraram em nossos ouvidos, é que Virginia tem um certo receio de Hariany acabar tomando o espaço dela na família. Vixe!

Tal situação estaria, inclusive, tornando a relação entre a ex-BBB com os demais membros da família cada vez mais difícil. Segundo os amiguinhos da coluna, a única pessoa que realmente se dá bem com Hariany é Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, filho mais velho do sertanejo.

A “exclusão” de Hariany dentro da família estaria tão evidente que até funcionários já teriam percebido a falta de afinidade entre as duas. Nessa, quem também acabou deslocado foi o próprio Matheus Vargas, já que ele tem feito questão de ficar ao lado da namorada todo o tempo.

Outro motivo para a tensão entre Virgínia Fonseca e Hariany seria um ex comum: Rezende. Isso porque a esposa de Zé Felipe já namorou o influenciador e a ex-BBB também já ficou com o rapaz. Isso estaria implicando também na não proximidade entre as duas, por conta da mãe das Marias.

Mais revelações sobre a treta Como esta coluna adiantou, no início de janeiro, as coisas não andam nada boas na família de Leonardo e o motivo é a relação conturbada entre as noras do sertanejo, Hariany Almeida e Virginia Fonseca. E quando o “santo não bate”, qualquer coisa vira motivo de climão, não é mesmo? E com as duas não foi diferente.

A coluna Fábia Oliveira soube que até uma música de Zé Felipe causou discórdia entre as moças. Segundo fontes, a Virginia teria ficado bem revoltada após Hariany não realizar a dancinha da nova música do cantor. Em contrapartida, a ex-BBB surgiu dançando uma outra canção nas redes, o que deixou a influenciadora irada.

A situação teria ficado tão pesada que Virginia já estava até virando a cara para Hariany. Poliana Rocha, esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe, teria até dado um toque na nora para tentar amenizar o climão.

Virginia chegou a fazer um story mostrando Lucas Guedez trollando Hariany, mas fez questão de não marcar a cunhada.

Por falar em não marcar, fontes da coluna Fábia Oliveira também revelaram que Hariany deu mil biquínis de sua marca para Virginia Fonseca ajudá-la no engajamento da nova coleção. A esposa de Zé Felipe usou alguns, postou fotos, mas não deu qualquer indício de que a peça era de Hariany.

O posicionamento de Hariany Não é de hoje que internautas vêm especulando sobre uma falta de afinidade entre as noras de Leonardo, Virginia Fonseca e Hariany Almeida. E o clima entre as duas sempre é assunto nas redes sociais. As influenciadoras se relacionam com Zé Felipe e Matheus Vargas, filhos do cantor, respectivamente.

E nesta quarta-feira (14/3), o assunto voltou à tona quando Hariany Almeida resolveu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram: “Você e a Virginia estão brigadas? Como está a relação de vocês?”, questionou uma seguidora.

E a influenciadora aproveitou a resposta para se queixar: “Queria entender a teoria que vocês criam. Essas notícias que saem é tudo mentira, povo inventa as coisas por engajamento. E eu já sei que tudo que envolve a família do Matheus dá o que falar. Então, fico calada na minha, mas é chato, viu? Haja paciência”, disparou.