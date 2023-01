Entenda a treta envolvendo Larissa Manoela e a mãe

O ano de 2023 nem começou direito, e a família de Larissa Manoela já está protagonizando situações complicadas nas redes sociais. A mãe da atriz, Silvana Santos, deixou de seguir a filha e o genro, André Luiz Frambach, no Instagram.

A suspeita dos fãs da atriz é que Silvana não estaria satisfeita com o noivado da filha e não aprovou a relação com o ator. Além disso, a mãe da global ainda comentou na foto do ex-namorado de Larissa, Leo Cidade, dando indireta para o atual companheiro da filha. “Resumindo o que te desejei pelo WhatsApp: feliz ano. Tudo de bom para você. Saudade, beijo”, escreveu.

Nas redes sociais, Silvana foi duramente criticada pelo comportamento, visto que não seria a primeira vez que ela para de seguir a filha no Instagram porque desaprovou o namoro da jovem. Com isso, ela teve de se explicar sobre a polêmica.

“Toda essa insatisfação gerada não tem nada a ver com ‘síndrome do ninho vazio’, tampouco com as nossas ‘vindas para Orlando’. Realmente, sempre vivi momentos pessoais com a Larissa pelo fato dela ter iniciado a carreira artística muito nova, com apenas quatro anos. Essa ‘vivência’, creio que ainda se faça necessária, porque além de ‘mãe’, que convenhamos, esse papel independe da idade, sou ‘empresária’ e ‘sócia’ da mesma”, disse.

Ela ainda comentou que não vai baixar a guarda e seguirá em alerta quando perceber que alguma coisa estiver errada com a filha, “principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Eu me sentindo uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança”.