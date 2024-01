Entenda por que Luana Piovani chama Dado Dolabella de “criminoso”

Com Wanessa Camargo no BBB 24, Dado Dolabella tem aparecido nas redes sociais com comentários em apoio à amada. Entretanto, após a internet classificar o casal como “fofo”, Luana Piovani foi ao Instagram para publicar uma série de vídeos sobre o ex-ator e o chamou de “criminoso”.

Piovani e Dolabella namoraram entre 2006 e 2008, anos depois do término dele com Wanessa. Entretanto, durante o relacionamento, o ex-galã da Globo agrediu a atriz e foi condenado a dois anos de prisão pela Lei Maria da Penha.

A agressão aconteceu em outubro de 2008, na Boate 00, no Rio de Janeiro. A atriz e Dado teriam começado a discutir por conta da peça Pássaros da Noite, A encenção continha uma cena de nudez de Piovani e ela afirmou que levou um tapa no rosto, algo que foi negado pelo ator.

Apesar de a polícia afirmar que a câmera do local captou o momento da agressão, em que ele empurra Luana Piovani e uma camareira, que também o denunciou, as imagens não mostraram o momento do tapa. Entretanto, o exame de corpo de delito feito pela atriz atestou que realmente houve o ataque.

A camareira, que tentava separar a briga, foi empurrada e precisou imobilizar os dois braços após machucar os pulsos.

No mês seguinte, Dado Dolabella foi enquadrado na Lei Maria da Penha e foi condenado, por lesão corporal leve, 2 dois anos e nove meses de prisão em regime aberto. Em março de 2009, até chegou a ser detido, mas ficou apenas 24h encarcerado após desrespeitar a ordem de restrição da ex-namorada.

No Carnaval daquele ano, o ex-ator ainda ironizou a medida, que o impedia de ficar a menos de 250m de Piovani e tirou fotos em camarote com uma trena na mão.

Em 2013, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) anulou a condenação de Dado por entender que o I Juizado da Violência Doméstica e Familiar não tinha competência para julgar a denúncia de Piovani contra Dado baseada na Lei Maria da Penha. Entretanto, em 2014, o STJ manteve a decisão inicial contra o atual namorado de Wanessa Camargo.