Jade Picon leva “caixote” ao sensualizar na praia e vídeo viraliza

Jade Picon virou assunto nas redes sociais, nesta quarta-feira (3/01), após compartilhar um vídeo seduzindo ao sair do mar de Pernambuco, para onde viajou para o Réveillon. É que, enquanto fazia poses, caras e bocas, a influenciadora levou um “caixote” com a força da água.

Na legenda, a ex-BBB brincou com a situação: “2024 chegou com tudo”, escreveu ela.

Assista o vídeo de Jade Picon aqui.

Não demorou muito para que o vídeo viralizasse. Internautas se divertiram. “De férias com o ex? Tá linda”, elogiou uma pessoa. “Até tomando um caldo é linda”, falou outra. “Se até a Jade leva rasteira do mar quem somos nós pra não levar o famoso caldo né”, brincou uma terceira.

Jade Picon curte festa de Ano-Novo com galã da série Elite Jade Picon curtiu o Réveillon Amoré, em Pernambuco, com ninguém menos que André Lamoglia, conhecido por viver Iván na série espanhola Elite (Netflix).

O suposto casal foi clicado junto em publicações no Instagram feita por amigos. O portal Extra, no entanto, alega que os dois trocaram beijos já de manhã, logo no primeiro dia de comemorações da festa de fim de ano.

Esta não é a primeira vez que surgem rumores de envolvimento entre Jade e André. Em abril deste ano, a atriz foi vista em clima de romance com o artista.