Entenda traição de Marcelo Courrege e Carol Barcellos com ex-Globo

Marcelo Courrege e Carol Barcellos tomaram conta das redes sociais nesta terça-feira (13/2) após assumirem o namoro com uma foto no Instagram, durante o desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Até aí, só mais um casal, né? Não mesmo…

Para quem não entendeu nada da polêmica, e qual é a relação de Renata Heilborn com o mais novo casal. E pode se preparar, que essa fofoca já pode ser considerada a melhor do Carnaval 2024.

Após o anúncio de namoro de Marcelo e Carol, internautas lembraram que a repórter foi madrinha do casamento de Marcelo com Renata Heilborn, que também foi repórter da Globo entre 2014 e 2023.

Marcelo Courrege e Carol Barcellos Após receber uma série de críticas, Carol bloqueou os comentários de sua foto com o namorado, seguida por Marcelo. Antes disso, ela interagiu com seguidores e respondeu críticas sobre seu relacionamento com o jornalista.

Questionada sobre o motivo para demorar para confirmar o namoro, Carol escreveu: “Caminhos da vida”. “E confirmaram a fofoca que saiu meses atrás”, comentou outra fã, relembrando a matéria divulgada por Fábia Oliveira, do Metrópoles, há alguns meses.

“Amor. E não fofoca”, disparou Carol. Não satisfeitos, internautas resgataram comentários de Barcellos nas fotos do ex-casal.

“Como é bom assistir à cumplicidade e parceria de vocês. São mais livres juntos. Mais fortes. Até mais bonitos ficam. Tenho amor e torço muito pela felicidade de vocês”, diz um deles. “Amo a parceria de vocês”, comentou ela em outra, sendo respondida por Renata: “E a gente te ama, amiga”.

Renata se pronuncia E Renata, é claro, não deixou barato e deu uma pausa nas festividades de Carnaval para se pronunciar sobre a confusão. Por meio de seus Stories do Instagram, ela alegou ter sido traída por Marcelo com Carol e que o jornalista teria ido morar com a amante logo após o divórcio.

“Fui casada durante 10 anos — no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha — madrinha do meu casamento”, iniciou.

Além de apontar que vivia uma crise na relação com Marcelo, Renata disse: “Depois que eu descobri [a traição], numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua ‘paixão’”.

“Eu demorei pra ficar bem, pra me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso”, desabafou.

A jornalista garantiu estar bem e considera “um livramento”: “Perdi o medo, o trauma ficou, e hoje eu só agradeço. Como todo mundo que esbarra comigo diz: ‘foi livramento’. Foi, sim. Daqueles enormes. E hoje eu só agradeço.”

Ex-Globo confirma traição de Marcelo Courrege e expõe Carol Barcellos

Ex-Globo confirma traição de Marcelo Courrege e expõe Carol Barcellos Reprodução/ Instagram

Ex-Globo confirma traição de Marcelo Courrege e expõe Carol Barcellos Reprodução/ Instagram

Ex-Globo confirma traição de Marcelo Courrege e expõe Carol Barcellos Reprodução/ Instagram