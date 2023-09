Entrega de títulos dominiais para moradores de Teixeira de Freitas ocorreu nesta segunda (25)

Entrega de títulos dominiais para moradores de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Nesta segunda-feira (25), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou a entrega de títulos dominiais para moradores dos bairros Colina Verde, Liberdade I e Liberdade II no Gabinete do Prefeito. Estiveram presentes no evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretariado municipal, representantes do Legislativo, imprensa e comunidade local.

A ação é resultado do cadastro socioeconômico realizado por equipes da Secretaria de Habitação, a fim de legalizar o imóvel do cidadão que está localizado em área pública pertencente ao município. Com isto, a gestão garante a propriedade definitiva ao cidadão.

“Vocês receberam não só uma escritura, mas a realização de um sonho. Nossa equipe vai de porta a porta para realizar o cadastro, que só é possível a partir da receptividade de vocês”, destacou Juliana Onofre, secretária da pasta. “Ter a residência em sua posse possibilita, por exemplo, a abertura de uma linha de crédito; os benefícios também alcançam a economia do nosso município”.

Para Tequinha Brito, vereador e presidente da Câmara Municipal, “a entrega irá valorizar diversas famílias. Parabenizo a gestão por olhar com carinho para uma população que merece a atenção recebida. O Legislativo se orgulha em formar um time com o Executivo, trabalhando para uma melhor qualidade de vida aos teixeirenses”.

“Os títulos dominiais têm um significado incrível para os cidadãos que os recebem. Não é nossa primeira entrega e certamente não será a última. A Secretaria de Habitação tem executado um trabalho maravilhoso, progressivo e contínuo. Esta é mais uma ação da administração para atender o interesse da cidade; é um trabalho coletivo. A Prefeitura está de portas abertas para a sociedade aqui no Gabinete e nas demais repartições; é a casa de vocês também”, finalizou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

