Equipamento de saúde em Teixeira de Freitas é referência durante encontro regional

Nos dias 07 e 08 de março, ocorre na sede da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador (DIVAST) o encontro para a implantação do Sistema de Vigilância em Saúde do Trabalhador (SIVAST) na Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast/BA). Voltado para coordenadores e técnicos dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) Regionais da Bahia, o evento teve como referência a aplicação do SIVAST no CEREST de Teixeira de Freitas.

As experiências bem-sucedidas deste equipamento foram apresentadas por Isabela Maria Gomes de Araújo, coordenadora e representante do CEREST do município. O SIVAST representa a inovação para registro das informações em saúde produzidas a partir das ações de saúde do trabalhador, realizadas pela equipe técnica do CEREST e rede assistencial do município de Teixeira de Freitas e da Região de Saúde do Extremo Sul.

Isabela Maria Gomes de Araújo, coordenadora e representante do CEREST de Teixeira de Freitas (Foto: Reprodução)

Sobre o CEREST de Teixeira de Freitas

O Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST) é o principal equipamento da Prefeitura Municipal Teixeira de Freitas para a disponibilização de atendimento psicológico para os teixeirenses que vivenciam essa realidade.

Palestra ministrada por equipe do CEREST de Teixeira de Freitas (Foto: Reprodução)

Composta por uma equipe multiprofissional (com médico, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta e técnicos administrativo, de enfermagem e de segurança do trabalho), a unidade é responsável por ofertar serviços como: vigilância em ambiente de processo de trabalho, assistência ao trabalhador, educação permanente e matriciamento em saúde do trabalhador, além de conscientização da população sobre o tema.

