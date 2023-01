Equipe de Fiscalização Ambiental combate poluição sonora em rua teixeirense

Foto: Wilson Aiello

A equipe de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Teixeira de Freitas, em conjunto com a Polícia Militar, realizou no último final de semana a apreensão de aparelhos sonoros de estabelecimentos que não cumprem com a ordem pública a partir de denúncia prévia na Rua da Pituba.

Foi utilizada como base a NBR 10.151, estipulada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre os métodos e os procedimentos técnicos adotados na medição dos limites de ruído em ambientes internos e externos de edificações. Antes da aplicação de multa e consequente apreensão, no entanto, a equipe responsável estabelece uma série de orientações com os envolvidos, a fim de evitar transtornos com a população.

“A nossa gestão se preocupa com a legalidade dos processos e o bem-estar da população, promovendo orientações e fiscalizações em diversos pontos do município para que os teixeirenses aproveitem seus momentos de lazer em sinergia com a ordem pública”, destacou Sabrina Rampinelli, secretária de Meio Ambiente.

