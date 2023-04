Equipe de Sarah diz que rima de Bruna ‘pode se configurar como criminosa’

Após uma rima de Bruna Griphao sobre Sarah no Big Brother Brasil 23 ser apontada como racista, a equipe da psicóloga se pronunciou nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 3, a atriz fez a seguinte rima: “aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana”. Segundo o público, a fala foi em referência à Sarah Aline.

Então, após a repercussão, os administradores do perfil da sister nas redes sociais alegaram que estão analisando a situação e que “medidas cabíveis serão tomadas”.

“Estamos cientes e em posse de todas as imagens e vídeos do episódio envolvendo a participante Bruna Griphao. Segunda-feira, 3, Bruna fez uma rima sobre o jogo confortável da Sarah e, nesse contexto, citou o termo ‘banana’. Não é a primeira vez que a participante usa termos ou faz rimas que estigma ou estereotipa pessoas pretas”, iniciou o comunicado.

“Temos consciência de que tais associações não são incomuns e a depender do caso, podem se configurar como criminosas. Por aqui, estamos analisando todo o episódio juntamente com a nossa equipe jurídica e medidas cabíveis serão tomadas. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos”, concluiu.

A equipe de Bruna publicou um vídeo com a íntegra do momento da rima e diz que não há referência para Sarah. “Mais uma vez estamos aqui para fazer um VAR e defender Bruna de mais uma acusação infundada de racismo. Dessa vez não só a torcida adversária, como os perfis de fofoca e a imprensa, decidiram noticiar, mesmo sem o vídeo completo, que Bruna teria referido a palavra banana para Sarah, o que é uma fake news”, diz o texto. Veja publicação completa.