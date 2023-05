Equipe de Sônia Abrão sobre críticas por caso Eloá: “Está no passado”

Ao que tudo indica, Sônia Abrão realmente não vai comentar sobre a enxurrada de críticas que recebeu após o Linha Direta mostrar a interferência da imprensa — incluindo a apresentadora — no caso de Eloá Pimentel, jovem sequestrada e assassinada por Lindemberg Alves em 2008.

O programa voltou à grade da Globo na última quinta-feira (4/5), e causou uma série de críticas e revolta do público com Sônia Abrão e Ana Hickmann. Ambas as apresentadoras interferiram no trabalho da polícia durante o caso e a veterana chegou a conversar com o assassino ao vivo.

Sonia Abrão

Sonia Abrão conversa com Lindemberg AlvesReprodução

Sonia Abrão Eloá

Apresentadora foi citada de forma indireta no Linha DiretaReprodução

Sonia Abrão critica Domitila Barros no programa A Tarde É Sua – Metrópoles

Sonia AbrãoRedeTV!/Reprodução

Sonia Abrão critica Gabriel e Bruna Griphao, do BBB23 – Metrópoles

Sonia AbrãoRedeTV!/Reprodução

Sônia, no entanto, apresentou o A Tarde é Sua, seu programa ao vivo na RedeTV!, de sexta-feira (5/5) sem comentar sobre o caso. Neste domingo (7/5), a assessoria da apresentadora afirmou ao Metrópoles que a artista não vai comentar sobre o assunto, que “está no passado”.

“Ela não vai se pronunciar. Esse assunto está no passado”, diz a equipe de Sônia.

Apesar de não ter comentado sobre as críticas, Sônia já afirmou que “faria tudo de novo” e citou que este foi o momento mais dramático de sua carreira.