(Foto: Reprodução)

Entre os dias 3 e 5 de março, três servidoras públicas do Centro Especializado Em Reabilitação (CER IV) participaram do curso de Orientação e Mobilidade, ministrado na cidade mineira de Janaúba. A equipe – composta pela pedagoga Edileuza, fisioterapeuta Ana e pela assistente social Maria – busca, a partir da capacitação, implementar o serviço de Reabilitação Visual no CER IV para atender pacientes tanto de Teixeira de Freitas como de mais 23 municípios do Extremo Sul baiano.

Orientação e Mobilidade é um curso técnico que abrange um conjunto de estratégias que permite a autonomia da pessoa com deficiência visual na sua locomoção. A metodologia é executada através de treinos dos sentidos remanescentes e do uso de bengala longa, com o ensino de meios de se locomover na rua, desviar de obstáculos, subir e descer escadas, dentre outros.

(Foto: Reprodução)

Portanto, esse é um trabalho indispensável para usuários com cegueira e de baixa visão da região, por possibilitar um ganho de qualidade de vida e de independência dentro das capacidades de cada um. Com a implementação da Reabilitação Visual, a capacitação das profissionais marca avanço no serviço.

(Foto: Reprodução)

O post Equipe do CER IV participa de curso técnico para implementação de serviço na unidade; confira apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.