Equipe e elenco de Renascer causa mal-estar na Globo. Saiba o motivo!

Depois da TV Globo deixar um painel para o elenco e equipe de Renascer deixar mensagens positivas na emissora, um mal-estar se instaurou nos estúdios da novela das 21h. Ao contrário do que foi sugerido, os funcionários usaram o meio de comunicação para deixar suas reivindicações sobre remuneração e horário de trabalho.

No painel, tomado por bilhetes, quase 80% dos recados eram pedindo que mudassem a escala para 5X2, que é quando o colaborador presta serviço durante cinco dias da semana seguidos e folga dois, além de aumento salarial.

Na direção, segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG Gente, o episódio não foi bem recebido e logo a ação foi cancelada, com a retirada do quadro, para que não houvesse maiores problemas.

O jornalista contou que o ritmo das gravações de Renascer foi diferenciado das outras tramas e que, de acordo com algumas fontes, as próximas produções também serão aceleradas para que as tomadas sirvam de material a ser inserido na proposta de cotas para os anunciantes.

A Globo acredita que uma divulgação comercial das tramas para o mercado – já contendo algumas cenas – reforçará a aceitação. Da mesma forma, o canal também pretende utilizar as primeiras cenas para antecipar as divulgações das novelas em seus canais digitais.

José Inocêncio em Renascer

José Inocêncio em Renascer Reprodução

Renascer

Maria Santa, Santinha (Duda Santos), e José Inocêncio (Humberto Carrão) Foto: Globo/Divulgação

tv-globo-renascer-jose-inocencio-e-maria-santa-se-beijam-1_6322

Primeiro beijo de José Inocêncio e Santinha Foto: Globo/Reprodução

Renascer

Maria Santa, Santinha (Duda Santos) Foto: Globo/Divulgação

Quitéria-Renascer- Venâncio

Renascer: Quitéria vira o “capiroto” para cima de Venâncio Globo/Léo Rosario