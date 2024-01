Erika Schneider relembra depressão: “Quis desistir de tudo”

Nesta quinta-feira (25/1), Erika Schneider relembrou o “pior momento” da sua vida, ao falar sobre a depressão que descobriu no final de 2023. A musa explicou que percebeu a doença após alguns episódios de crise de ansiedade que a paralisaram. “Quis desistir de tudo”, disse.

“Foram vários gatilhos, trabalho, problemas em casa com a saúde do meu pai, um relacionamento tóxico… Eu me sentia sobrecarregada, não conseguia dar conta e achava que tinha [que dar conta]. Quis desistir de tudo”, frisou para o jornal Extra.

A ex-Fazenda afirmou ter buscado respostas e apoio na fé: “Ajoelhei no chão do meu quarto e pedi a Deus minha alegria de viver de volta”.

A musa das escolas de samba Porto da Pedra, no Rio, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo, esclareceu que boa parte da sua preocupação veio depois de um relacionamento não ter dado certo. “Às vezes, a gente se submete a coisas porque não consegue sair delas. E existem outras pressões também: quando vai namorar, casar, ter filhos”, reforçou.

Shneider completou que não pretender ter um relacionamento sério no momento, mas também não descarta conhecer novas pessoas: “Tenho 30 anos, claro que quero formar minha família, mas neste momento eu só penso em ficar bem e trabalhar. Não estou fechada, mas não é meu objetivo ter alguém agora. Uns beijos de carnaval podem rolar, por que não?”.

A mocinha ainda pontuou que emagreceu 6kg quando estava em depressão, mas que já engordou 3kg. “Pela primeira vez eu não estou me importando com o que pensam, se meu corpo não está sarado o suficiente, se não malhei o quanto deveria, se estou magra demais. Deixei de ler as críticas a meu respeito. Antes absorvia tudo e acabei adoecendo”, justificou.

Sobre marcar presença no carnaval, a beldade frisou a importância da folia e garantiu que abre portas para trabalhar durante o ano todo. “Me inspiro em mulheres que já fazem isso há tempos como Sabrina Sato”, destacou contando que se inspira na ex-BBB.

Erika Schneider encerrou o bate-papo garantindo que, para ela, o carnaval também é network. “Sei que é muito gasto, mas também é um investimento. Por conta do carnaval já fechei vários contratos com marcas, serei rainha num camarote, e agrego para a minha própria marca de beleza”, concluiu.