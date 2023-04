Erros individuais recorrentes ligam o alerta para o Bahia na Série A

A estreia do Bahia no Brasileirão passou longe do que os tricolores desejavam. O Esquadrão levou a virada do Red Bull Bragantino, fora de casa, e amargou a derrota por 2×1. Além de perder os três pontos, o time baiano voltou a cometer erros individuais e ligou o sinal de alerta.

Contra o Red Bull, o primeiro gol do time paulista surgiu em um erro do volante Yago Felipe na defesa, o meia Bruninho roubou a bola, driblou o goleiro Marcos Felipe e ainda passou por Rezende antes de balançar as redes. Já no segundo tento, Ademir errou o domínio na entrada da área e facilitou a construção ofensiva do Bragantino.

Os erros individuais têm sido recorrentes no Bahia na atual temporada e custaram o resultado positivo em pelo menos outras duas partidas. Contra o Sampaio Corrêa, na Copa do Nordeste, o goleiro Marcos Felipe foi desarmado ao tentar um drible na pequena área e acabou levando o gol que decretou a derrota do Esquadrão.

O lance foi bem parecido com o gol sofrido por Mateus Claus diante do Fluminense-PI, também pelo Nordestão. O Esquadrão conseguiu arrancar o empate por 1×1, mas o placar em Teresina eliminou o clube baiano do torneio regional.

Falhas em jogadas individuais também aconteceram no clássico contra o Vitória, pelo Campeonato Baiano. Rafinha e Tréllez não conseguiram aproveitar as bobeiras de Acevedo e Raul Gustavo, respectivamente, e desperdiçaram duas grandes chances. O Esquadrão saiu de campo com o triunfo por 1×0.

As constantes jogadas erradas têm explicação no modelo de jogo adotado pelo tricolor, que prioriza a construção desde o campo de defesa com a bola tocada de pé em pé e a participação ativa dos goleiros. Mas após o jogo em Bragança Paulista, o atacante Vitor Jacaré responsabilizou a falta de concentração pelas falhas. O técnico Renato Paiva também lamentou.

“A Série A é isso. um erro é fatal. Isso só vamos consertar com o tempo. Jogar em alto nível é isso, um erro pode decidir o jogo. O Bragantino teve competência tática e nós não”, iniciou o treinador, antes de completar: .

“Os detalhes no segundo tempo acabaram resolvendo para o Bragantino, eles jogaram bem dentro de casa. Às vezes é preciso dar chutão, hoje precisávamos dar chutão. Do outro lado tinha uma boa equipe que jogou em casa. Foi mais mérito deles do que erro nosso”.

Por falar em ajustes, Renato Paiva terá pouco mais de uma semana para preparar o time para o próximo desafio no Brasileirão. O tricolor encara o Botafogo, na próxima segunda-feira (24), às 20h, na Fonte Nova. Será o primeiro jogo do Esquadrão como mandante na Série A.

Para o duelo, Paiva tem uma baixa certa. O zagueiro Kanu, emprestado pelo Botafogo, não pode entrar em campo por conta de uma cláusula contratual. O Bahia teria que pagar uma multa para utilizar o atleta.

Por outro lado, o treinador pode ganhar até três reforços. O zagueiro Vitor Hugo está integrado ao elenco e tem chance de estrear com a camisa tricolor. Ele iniciou os treinamentos no clube na última semana. Os atacantes Biel e Ricardo Goulart, recuperados de um quadro de gripe, também estão à disposição do treinador.