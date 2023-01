Escalada para novela da Globo, Rafa Kalimann está fora do BBB23

Rafa Kalimann comandou as entrevistas com os eliminados do último BBB e agora deve participar da próxima novela das sete na Globo 06/01/2023 17:23, atualizado 06/01/2023 17:23

Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann não estará no Big Brother Brasil 23. A influenciadora e ex-BBB comandava as entrevistas com os eliminados na última edição do programa, mas não vai voltar ao relity este ano, embora deva seguir nas telinhas da Globo.

A ex-BBB está escalada para a próxima novela das sete, Vai na Fé, mas também não está confirmada. Isso porque o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) afirma que ela não possui registro de atriz, o famoso DRT, nem autorização especial para atuar.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus, mais conhecida como Rafa Kalimann, nascida em 1993, é uma empresária, modelo, apresentadora e influenciadora digital. Natural de Itapagipe (MG), Rafa se tornou nacionalmente conhecida após participar da 20ª edição do Big Brother BrasilReprodução/Instagram

****Foto-Rafa-Kaliman-influenciadora (13)

Rafaella começou a carreira aos 6 anos, participando de concursos de beleza no interior de Minas. Tempos depois, foi “descoberta” por olheiros durante um desfile e, aos 14 anos, se mudou para São Paulo para trabalhar como modelo e para estudar teatroReprodução/Instagram

****Foto-Rafa-Kaliman-influenciadora (14)

Contudo, após não conquistar êxito na empreitada e passar por dificuldades, retornou para a casa dos pais. Mais velha, ingressou na faculdade de psicologia. Na época, criou um perfil no Instagram com o objetivo de se tornar influencer digitalReprodução

****Foto-Rafa-Kaliman-influenciadora (1)

Quase instantaneamente, Kalimann viu os números de seguidores saltarem e, como consequência, passou a receber propostas de trabalho. Com isso, deixou todos os projetos de lado e dedicou-se à rede socialReprodução/Instagram

****Foto-Rafa-Kaliman-influenciadora (6)

Em 2020, Rafa recebeu convite para integrar o grupo camarote do BBB. Ela aceitou participar do reality e se tornou a vice-campeã da edição. De repente, a influencer se transformou em um fenômeno. Os números nas redes dispararam e o convite para permanecer na Globo surgiuTV Globo/Reprodução

****Foto-Rafa-Kaliman-influenciadora (2)

Além disso, após sair do reality, ela anunciou a carreira no YouTube, comandou o Casa Kalimann, no Globoplay, apresentou o #Arena Brahma, o Menos30 Fest, programa de inovação da Globo, e se tornou repórter do Bate-Papo BBBReprodução/Instagram

****Foto-Rafa-Kaliman-influenciadora (19)

Rafa já foi casada com o também ex-BBB Rodolffo Matthaus, da dupla com Israel. Apesar de o casamento não ter durado, os dois mantêm bom relacionamento. Inclusive, a influenciadora continua utilizando o sobrenome do ex-maridoReprodução

****Foto-rafa-kalimann-e-daniel-caon

Em 2018, Kalimann se relacionou com o empresário Flávio Moretto. O namoro durou um ano. Tempos depois, em 2020, engatou romance com o cantor Daniel Caon, com quem já havia se relacionado antes. No entanto, em 2021, Rafa e Caon anunciaram o términoReprodução/Instagram

****Foto-Rafa-kalimann-e-João Vicente de Castro

Recentemente, ele viveu um romance com Rafa KalimannReprodução/ Instagram

****Foto-Rafa-Kaliman-influenciadora (15)

Envolvida em causas sociais, Rafa ajuda diversas comunidades carentes no país, é madrinha do Hospital de Câncer de Goiás e atua como embaixadora da Ong Missão África. Além disso, doou todo o prêmio que ganhou no BBB 20 ao movimento Ao Vivo Pela Vida, que destina recursos para o combate à fomeReprodução/Instagram

****Foto-Rafa-Kaliman-influenciadora (12)

No entanto, como qualquer outra celebridade, Rafa Kalimann também já teve o nome envolvido em polêmicas. Uma deles, inclusive, ocorreu após a influencer repostar vídeo de um pastor criticando o casamento gay. Ela chegou a ser acusada de homofobiaReprodução/Instagram

****Foto-Rafa-Kaliman-influenciadora (8)

Após a situação, Rafa publicou um pedido de desculpas nas redes sociais. “Meu intuito era repassar aquilo para quem trata mal os LGBTs por conta de religião, para de uma vez por todas isso parar. Sinto muito se ofendi e se pareceu que eu discordo de relacionamentos homoafetivos (jamais!)”, escreveu a influencerReprodução/Mayra Azzi-Casa Vogue Brasil

Ao F5, a assessoria dela afirmou que ela tem gravado cenas desde dezembro de 2022. Além disso, ela prepara a primeira produção de teatro e “está escalada para dois projetos secretos neste semestre.

Enquanto Rafa fica de fora da lista do BBB23, Boninho confirmou Dani Calabresa de volta com o CAT BBB e Paulo Vieira com a Big Terapia. Além dos humoristas, Ana Clara também vai seguir no programa.

Mais lidas