Ficou sério? Mell Muzzillo e Xamã vão embora juntos dos Estúdios Globo

Não é de hoje que os telespectadores de Renascer comentam sobre a química de Mell Muzzillo e Xamã, que interpretam os personagens Ritinha e Damião. Há algumas semanas, rumores de que o romance da dramaturgia havia ganhado vida também fora das telinhas ganharam força. Discretos sobre a situação, os dois não se manifestaram sobre os boatos, mas a coluna Fábia Oliveira descobriu que a coisa tem mesmo ficado séria.

Passarinhos verdes sopraram nos ouvidos desta colunista que, na última quinta-feira (4/4), Mell e Xamã foram vistos indo embora juntinhos dos Estúdios Globo. Um detalhe importante dessa história é que, naquele dia, a atriz não tinha gravação, mas foi para a porta do antigo Projac esperar o cantor terminar o trabalho.

O climinha entre os dois pôde ser visto por quem estava no local. Nossos amiguinhos contaram que, ao encontrar a atriz, Xamã fez carinho no cabelo dela e disse: “Vamos?”. Sem graça, Mell respondeu: “Vamos”.

Fontes contaram, ainda, que Muzzillo estava com uma mochila nas costas e seguiu com Xamã para a casa dele. Eitaaaaaa!

A parceria com Xamã na novela também rendeu a participação da atriz no clipe da música Quando a Gente Ama, lançado no dia 1º de abril. No Encontro com Patrícia Poeta, na última semana, Mell chegou a revelar que o convite foi feito pelo cantor durante um almoço nas gravações de Renascer.

“Ele perguntou o que eu ia fazer no domingo, eu disse que ainda não tinha nada programado, e ele me chamou para fazer o clipe”, contou.