“Esforço foi por nada”, diz advogada sobre a vítima de Daniel Alves

EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL via Getty Images

1 de 1 Imagem colorida do julgamento do jogador Daniel Alves – Metrópoles – Foto: EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL via Getty ImagesDesde que a divulgação notícia que Daniel Alves vai aguardar em liberdade o julgamento de recursos no processo em que responde por estupro, muitas manifestações contrárias à medida têm reverberado no Brasil e na Espanha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos que se posicionou contra a decisão da Justiça da Espanha. E uma das principais vozes no caso, a da vítima, também veio a público. Mas através de sua advogada de defesa, já que desde o início da batalha judicial, a mulher que acusou o ex-jogador de estupro têm mantido anonimato.

Ester Garcia contou como a jovem espanhola recebeu a informação. A advogada contou, em entrevista ao programa “Vamos a ver”, da Telecinco, que a vítima se frustrou com a decisão da liberdade provisória. “Ela sente que acreditaram nela, mas desde ontem sente que todo seu esforço não serviu para nada”.

A advogada que representa a vítima também disse que este foi o “o processo mais rápido” que viu em 22 anos de carreira.

Daniel Alves ainda está detido no presídio de Brians 2. Para ser solto, ele deve pagar uma fiança estipulada em um milhão de euros, cerca de R$ 5,4 milhões.

