Prefeitura prossegue com restauração da Ladeira do Colina; confira

(Foto: Reprodução)

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Teixeira de Freitas realiza, constantemente, ações de manutenção e restauração em diversas vias públicas do município, a fim de garantir a qualidade de vida, o tráfego e a segurança de pedestres e motoristas.

Nesta semana, a equipe responsável efetuou melhorias na Avenida Adonias Filho, popularmente conhecida como Ladeira do Colina Verde, que consistiu na execução das pontas de ala e contenção das encostas nas proximidades dos tubos ARMCO, além da implantação de calçada para pedestres nas laterais da pista.

(Foto: Reprodução)

O processo de recomposição e pavimentação asfáltica do trecho em questão foi iniciado em novembro do ano passado. Foi implementada, também, uma rotatória para dinamizar o trânsito do local e interligar diversos bairros do município.

