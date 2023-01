Especialista Emocional Jubeautyecare, lança desafio no WhatsApp com método para alcançar o potencial sucesso de suas metas em 2023

A especialista emocional Juliana Bittencourt, conhecida como jubeaurtyecare, reuniu em um método rápido e fácil, com acesso através de um grupo de WhatsApp , as principais ferramentas para treinar a autoestima e confiança diariamente. Deste grupo que já possui mais de 1000 pessoas, ela criou um desafio chamado: 2023 Eu realizo!

“Todo final de ano vejo que as pessoas são tomadas por um desejo de realização muito forte, e através de uma pesquisa realizada, foi comprovado que 70% das pessoas colocam metas no réveillon e antes mesmo do carnaval, já desistiram dela. Primeiro é preciso saber o que está paralisando a realização dos seus sonhos, e eu quero entregar isso para as pessoas”, explica a especialista.

No grupo gratuito “Autoestima-se diário” jubeautyecare compartilha pílulas de autoestima com práticas simples para uma reprogramação emocional e mudanças de hábitos.

Agora, quem quiser se aprofundar neste processo de autoconhecimento poderá participar do “Desafio 2023 Eu Realizo”. Logo após o carnaval.

Serão 14 dias que prometem despertar o olhar e a sabedoria para a potência que existe dentro de cada um.

Neste desafio, Juliana aplica técnicas para identificar ciclos viciosos e hábitos autosabotadores. Por meio de trabalhos, testes e dinâmicas, estimula e desenvolve o aprendizado da mudança desse ciclo e hábito vicioso que impede o sucesso. A intenção desse desafio é ensinar como mudar a rota, pensamento, foco, hábitos e curas internas. “Com a autoestima treinada, a pessoa terá coragem de agir, enfrentar seus medos de forma consciente, sabendo que ele sempre existirá, mas não terá mais força para te paralisar”, explica jubeautyecare.

Juliana Bittencourt é especialista emocional, pós graduada em Psicologia Positiva, com formação em Inteligência Emocional e especialização em autoestima. Juliana também é maquiadora, visagista e conhecida por compartilhar dicas de beleza e autoestima no seu perfil @jubeautyecare. Ju também é a fundadora do Studio de beleza JuBeautyeCare.

O quê: Desafio 14 dias “Eu Realizo” oferece ferramentas para alcançar sucesso profissional e pessoal.

Quando: a partir do dia 27/02/2023

Como: Adesão pelo perfil @jubeautyecare

Contato: (21)97637-6575